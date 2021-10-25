«Приобрести каждой моднице!»: жена Сабурова отметилась на променаде в тренче — хите осенних образов

Жена комика Нурлана Сабурова, Диана, отметилась на променаде в супертрендовом луке с серым свободным плащом, свитером в рубчик и кроссовками в тон.

больше по теме Прием советовала Хромченко: Бузова отметилась на прогулке в маскулинной косухе с геометричной красной сумочкой Стильный аксессуар может создать изюминку в любом образе.

Джинсы она выбрала полуприлегающие из плотного денима. А голову венчала черной балаклавой, составив с ней несколько образов с открытым и закрытым лицом. Стилист Анастасия Стар прокомментировал стайл блогера специально для Teleprogramma.pro.

«Балаклавы — тренд этой осени, да и не только осени, но и зимы тоже. Это не только теплый, но еще и стильный аксессуар. Диана Сабурова уже оценила удобство этого головного убора, собрав с ним суперактуальный трендовый лук. Одни скажут, что этот образ выглядит мрачно, но как как стилист скажу, что образ собран в актуальных цветах. Что касается тренча — это маст-хэв осенне-весенних луков. Такой рекомендую приобрести каждой моднице! Классный образ на каждый день!» — прокомментировала модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни на курсах «Имидж-любитель» и «Имидж-любитель — 2. ДНК стилей».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.