Плюшевая шубка и алое пальто: Галкин показал, какие наряд носит дочка Лиза для прогулок

Максим Галкин не раз отмечал, что счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Он подчеркивает в интервью, что большая разница в возрасте ни на что не влияет, так как любит он Примадонны не за это. У пары подрастают дети Лиза и Гарри. Малышей родила суррогатная мама. В этом году они пошли уже во второй класс. Родители не жалеют денег на наряды для наследников, игрушки и другие вещи.

В последнее время Галкин и Пугачева часто выходят в свет. Артистка каждый раз продумывает свои образы до мелочей. Интересуется модой и ее младшая дочка. Лиза порой даже дает советы родителям и близким. 25 октября Максим опубликовал видео с кадрами, сделанными два года назад. На них Лиза сначала играет с братом, сидя в игрушечной карете. Она отметилась в дутом пуховике.

Потом дочка Примадонны отметилась в алом пальто и черном берете. Примечательно, что у Аллы Борисовны есть такой же осенний образ. Также на кадрах Лизу можно увидеть в шубе с узором в виде сердечек.

«Телефон подарил воспоминания двухлетней давности», — написал Галкин.

Поклонники восхитились тем, как наряжается наследница супругов. Многие также отметили, что дети сильно подросли за минувшие годы. «Очень милые детки. Да еще ко все у и воспитаны», «Как мило», «Сколько нарядов у Лизоньки», «Ну такая милая Лиза», «Какая шубка, очень красиво», «Очаровательные детки и так быстро растут», — прокомментировали пост подписчики.

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