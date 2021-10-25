«Взрослит всегда»: Хромченко назвала костюм, который моментально прибавляет несколько лет

Однако это не значит, что от него надо отказаться.

Уже несколько сезонов подряд модницы всех мастей и возрастов с удовольствием носят жакеты с юбками. А современную деловую женщину без этого комплекта и вовсе представить трудно. Тем не менее, у этого костюма есть один подводный камень, который обязательно стоит учитывать. Об этому рассказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

«Костюм с юбкой – это костюм силы, он взрослит всегда! Давайте мы с этим будем жить. В повседневной жизни мы можем разнообразить костюмы с юбками какими-то животворными аксессуарами с элементами спорт-шика. Но в жизни нарядной, особенно, если мы идем на какое-то классическое мероприятие с классическим дресс-кодом, или в жизни офисной мы этого себе позволить не можем», — сказала Эвелина Хромченко.

Омолодить костюм с юбкой может комплект с кроп-жакетом, однако вариант с укороченной моделью подходит только очень стройным дамам с изящными бедрами. А вот те модницы, которые имеют животик и крупные бедра могут обратить внимание на диоровский жакет Х-силуэта с акцентированной талией. Это сужение поможет сместить внимание с выпуклых частей тела. Можно пойти и на стилевую хитрость.

«Если у вас маленький размер, то обычный плотный, кожаный пояс, не имеющий нарядную пряжку, поможет вам превратить обыкновенный прямой жакет в подобие Х-силуэтого», — сказала Хромченко.

Стилист посоветовала дамам, которые хотят купить жакет на долгие годы вперед обратить свое внимание на плотный желтый оттенок и тона драгоценных камней, которые при вечернем свете кажутся практически черными. Они никогда не выйдут из моды.

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