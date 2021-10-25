В ожидании малыша: Соколовский признался, что ради второго ребенка готов попрощаться со своей комнатой

Влад Соколовский сообщил своим поклонникам в личном блоге, что его девушка Ангелина Суркова ожидает малыша.
«Новость стала супер неожиданной и яркой! Те эмоции ни с чем не сравнить», — рассказал он Teleprogramma.pro.
Для Влада Соколовского это второй наследник. Напомним, ранее он был женат на артистке Рите Дакоте, у пары есть совместный ребенок – дочка Мия.
«С Мией у меня самые теплые отношения. Невероятная взаимная нежность и любовь. Когда Мия со мной в одном городе, то видимся очень часто», — рассказал Влад.
По словам певца, они с Ангелиной пока не задумывались об имени их будущего малыша. Так же, как и о его поле.
«Мы просто ждем своего ребенка и не загадываем», — сказал он.
Однако уже сейчас он готов пойти на маленькие жертвы ради наследника со своей стороны.
«Чувствую, что творческая комната скоро перерастет в детскую», — признался Соколовский.
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