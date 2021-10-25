Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро и ее сын получили российское гражданство

Наталия Орейро давно полюбилась российской публике. Сериал «Дикий ангел», в котором она сыграла главную роль — Милагрос «Мили» Эспосито, принес ей мировую известность. А так как уругвайская актриса еще и поет, то часто приезжала с гастролями в Россию.

Она заметила, что ее очень любят в нашей стране и в одном из эфиров «Вечернего Урганта» заговорила о том, что ей уже можно выдать российский паспорт.

И вот 25 октября Владимир Путин издал указ, согласно которому Орейро и ее девятилетний сын Мерлин Атауальпа получили российское гражданство. Этой новости очень обрадовались фанаты артистки.

Напомним, что также в копилке Наталии есть роли в сериала «Ты — моя жизнь», «Богатые и знаменитые», «В ритме танго». свой Instagram она стала вести всего год назад во время пандемии, но все посты переводит на русский язык. Добавим, что Орейро счастлива в браке с лидером рок-группы «Divididos» Рикардо Мольо. Влюбленные вместе уже 20 лет.

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