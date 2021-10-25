Модница в кепке: Пугачеву с сумкой-мешком и сумкой-кулоном запечатлели на шопинге

В тот момент, когда многие звезды отечественной эстрады говорят свое твердое «фи» российским дизайнерам, королева сцены Алла Пугачева с удовольствием балует себя их нарядами. На одном из таких шопингов, в бутик Игоря Гуляева, ее запечатлели на камеру.

В магазин Примадонна вошла в молодежном маскулинном луке, примерив лаконичный и модный костюм оверсайз. Она поддержала тренд на серый оттенок, который Институт цвета Pantone назвал в числе главных в этом году. Кроме того, выбрала свободную модель брюк, которую рекомендовала Эвелина Хромченко. Ведущая «Модного приговора» считает эти брюки хитом сезона и особенно советует полным женщинам, поскольку они скрывают лишний вес.

Также Алла Пугачева облачилась в кепку и супермодную модель сумочки-кулона. О том, что сейчас актуальны крошечные аксессуары также рассказывала Хромченко. Естественно, что в сумку-кулон особо ничего не войдет, поэтому народная артистка взяла с собой вторую сумку, на этот раз вместительную, сшитую в форме мешка.

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