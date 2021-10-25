«Семейное воскресенье»: Дмитрий Песков запечатлелся с дочкой и повзрослевшими сыновьями

Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина. Он уже много лет является государственным деятелем. При этом Дмитрий Сергеевич счастлив в браке с Татьяной Навкой. Вместе с фигуристкой он растит дочку Надежду, которой семь лет. От прошлых отношений у него также есть дети: Николая, Лиза, Мик и Дени. Зачастую большая семья собирает вместе, когда отдыхают на море.

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Но недавно Песков отпраздновал свой день рождения. Он провел время в кругу близких на природе. Кадрами с праздника делилась Навка. А вот накануне пресс-секретарь президента провел время с детьми. Его дочка Лиза поделилась редкими фотографиями, на которых запечатлена с братьями и сестрой. На одном из фото Дмитрий Сергеевич сидит за столом в ресторане в окружении наследников.

На еще одном снимке маленькую Надежду окружили братья уже в домашней обстановке. Они продемонстрировали настоящую идиллию.

«Семейное воскресенье», — отметила Лиза.

Поклонники восхитились трогательными фото. Многие отметили, что братья и сестры очень похожи на своего папу. «Хорошие дети», «Какие вы красивые», «Прекрасные братья у вас, особенно младший», «Классно, что вы так собираетесь», «Такая большая семья, дружная, красивая», «Очень мило, особенно, что вы все дружите и общаетесь», «Надя такая кроха, но у нее столько рыцарей в семье», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Навки также есть дочка Саша Жулина от первого брака.

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