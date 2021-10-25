«Хочет еще и еще»: постройневшая Саша Черно показала видео откровенной сцены с мужем

Экс-участники «Дома-2» Иосиф Оганесян и Саша Черно слились в глубоком поцелуе на публике.

Бывший участник «Дома-2» Иосиф Оганесян всегда говорил о том, что его полностью устраивает внешность супруги Саши Черно. Иосиф любит пышных дам, и корпулентная Саша Черно – это его идеал.

Но похоже, что сейчас, начавшая худеть Саша Черно стала привлекать мужа еще больше, чем прежде.

В сторис микроблога бывшая участница «Дома-2» поделилась видео, на котором запечатлела любовные игры с мужем. Иосиф Оганесян страстно целует Сашу Черно, одетую в соблазнительную черную комбинацию.

«Ночью попробовала методику. Все никак не отстает от меня. Хочет еще и еще», — прокомментировала откровенное видео Саша Черно.

Напомним, две с половиной недели назад Саша Черно прибегла к кардинальным мерам, чтобы запустить процесс похудения. За это время она смогла избавиться от десяти килограммов. Еще недавно Саша Черно весила 165 кило, сейчас в ней 155.

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