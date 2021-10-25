«Не нужно обвинять Алишера»: мама Моргенштерна рассказала о сыне

Редкая возможность: мы много слышим о Моргенштерне, но теперь услышали голос его мамы.

Российский исполнитель попсы и рэпа Алишер Моргенштерн появился в интервью у Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». Там же появилась и его мама — Марина, которая с удовольствием ответила на несколько вопросов.

Мама Алишера рассказала, что в детстве ребенку ставили диагноз рак почки. Женщина была в шоке и даже была готова на суицид, если мальчик не справится с болезнью.

«У меня начались такие мысли: значит, я тоже уйду, не буду жить. С трехмесячного возраста Алишера я думала о методах, как красиво вместе с ним уйти. Но слава Богу, диагноз не подтвердился», — заявила Марина.

Женщина рассказала, что в какой-то момент не выдерживала. Около трех лет мальчика обследовали, потому что подозревали серьезные заболевания. Однако, когда все диагнозы были сняты, мальчик часто подолгу плакал. Один раз он плакал около часа навзрыд, а мама Алишера просто спряталась в другой комнате, надев наушники. Ей до сих пор стыдно за это.

Мама блогера говорит, что она поддерживает сына во всем и разделяет его хобби и работу.

«Я из тех мам, кто поддерживает любые увлечения, не мешая им. Я снялась в клипе сына, когда он был в группе «Моя мама — девственница»».

Мама рэпера гордится сыном, но понимает, что большинство людей не разделяют ее точку зрения. Она говорит, что родители должны сами воспитывать своих детей, а не возлагать это на медиа-персон.

«Ответственность за воспитание их детей лежит только на них. Не нужно обвинять Алишера или еще кого-либо. Разумные родители это понимают. Лирический образ — это не пропаганда. Алишер — лирический образ, он поет песни».

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