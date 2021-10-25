20 млн на свадьбу и семейный бюджет: как Алишер и Дилара распределяют деньги

Российский музыкальный исполнитель в стиле поп и рэп Алишер Моргенштерн внезапно появился в интервью у Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». Там певец раскрыл секрет стоимости его свадьбы и рассказал о способах распределения семейного бюджета.

Одно из самых громких медийных событий этого года — свадьба Алишера и его девушки Дилары. Пара уже несколько лет вместе, в своей жизни они прошли через расставание и воссоединение с друг другом, но с предложением руки и сердца блогер не торопился. Дилара решила не ждать, а сделать его самостоятельно. Алишер принял кольцо и согласился на женитьбу. Очередной перфоманс в паре провокаторов.

Свадьба была нетипичной, в ретро-стиле. Это пародия на свадьбы 80-х и 90-х в России. Невеста была в старомодной платье, а жених — в старом серым достаточно безвкусном костюме. В руках он держал букет из чупа-чупсов. Были голуби, аренда баржи, цветы, банкет, много алкоголя. И все это вышло на сумму больше 20 миллионов рублей.

«Баржа вышла не дорогой — около миллиона. Одни декорации вышли на 8 миллионов. Я не поскупился, всего лишь раз в жизни свадьба бывает», — заметил Алишер.

Диларе явно повезло, потому что Алишер живет по принципу «то, что заработал мужчина», — общее, то, что женщина — ее». Алишер заметил, что он всегда готов помочь жене с покупкой чего-то дорогостоящего. Однако Дилара просит редко, она давно зарабатывает сама в своих соцсетях. Также рэпер намекнул, что они вдвоем планируют вскоре открыть совместный бизнес, в который он сейчас активно вкладывается.

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