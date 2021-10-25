«В прошлом ему немного не везло»: Влад Кадони рассыпался в комплиментах экс-бойфренду Ольги Бузовой Даве

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони при этом изящно пнул бывшую коллегу Ольгу Бузову, с которой находится в ссоре.

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони побывал на сольном выступлении своего коллеги, музыканта и телеведущего Давида Манукяна, и остался в полном восторге от того, каким он увидел Даву.

Влад Кадони в своем микроблоге спел целую оду Даве, попутно изящно пнув Ольгу Бузову, правда, даже не называя ее имени. С Ольгой Бузовой ведущие реалити-шоу не так давно разорвали отношения после громкого скандала.

Кадони признался, что был приятно удивлен атмосферой на сольном концерте Манукяна. А самого Даву назвал искренним и открытым человеком.

«Наблюдая за человеком со стороны, я вдруг четко осознал для себя, что это не лицемерная пустышка как некоторые другие публичные люди, а искренний и порядочный мужчина», — высказался Влад Кадони.

Понимая, что реноме у Давида Манукяна в обществе не очень, Влад Кадони поспешил найти причину в окружении Давы. Ведущий «Дома-2» заявил, что Манукяну катастрофически не везло с людьми, которые попадались у него на пути.

«Просто в прошлом ему немного не везло с инфоповодами. Но я уверен, в будущем все будет иначе. Ангелы на обложке в жизни могут оказаться ужасными людьми, а те, кто нам кажутся отрицательными персонажами, в жизни могут оказаться самыми порядочными», — добавил Влад Кадони.

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