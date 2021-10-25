Свечи в целлофане, иконы и полка для ванной над телевизором: Ивлеева показала квартиру своей мамы

Настя Ивлеева решила навестить свою маму, обнародовав несколько кадров из дома. Подписчики звезды оценили не только схожесть родственниц, но и обстановку квартиры родительницы.

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Некоторых подписчиков удивило, что ведущая-миллионер не помогает своей матери хотя бы с ремонтом. «Я не очень понимаю людей, которые сами добились успеха, а родителям даже ремонт не могут сделать», «Раковину привезла?» — к примеру написали комментаторы в Instagram Ивлеевой.

Напомним, ранее Настя Ивлеева выложила на своем YouTube-канале видеоролик под названием «Бандитский Петербург». В нем блогер показала дом своего детства в деревне Разметелево (Ленинградская область), где до сих пор живет ее мама и взрослый брат. Оказалось, что условия проживания у них более, чем скромные. К примеру, нет в ванной даже раковины, да и ремонт, судя по всему, делали тут давненько.

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