Горячий тренд: как носить две сумки сразу
Видео
Как создаются костюмы для «Шоумаскгоон»
Видео

Свечи в целлофане, иконы и полка для ванной над телевизором: Ивлеева показала квартиру своей мамы

Судя по обнародованным кадрам, родительница Насти Ивлеевой живет очень скромно.

Свечи в целлофане, иконы и полка для ванной над телевизором: Ивлеева показала квартиру своей мамы
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/nastyaivleeva/

Настя Ивлеева решила навестить свою маму, обнародовав несколько кадров из дома. Подписчики звезды оценили не только схожесть родственниц, но и обстановку квартиры родительницы.

Настя Ивлеева с мамой. Фото: instagram.com/nastyaivleeva/

Некоторых подписчиков удивило, что ведущая-миллионер не помогает своей матери хотя бы с ремонтом. «Я не очень понимаю людей, которые сами добились успеха, а родителям даже ремонт не могут сделать», «Раковину привезла?» — к примеру написали комментаторы в Instagram Ивлеевой.

В доме мамы Ивлеевой. Фото: instagram.com/nastyaivleeva/

Напомним, ранее Настя Ивлеева выложила на своем YouTube-канале видеоролик под названием «Бандитский Петербург». В нем блогер показала дом своего детства в деревне Разметелево (Ленинградская область), где до сих пор живет ее мама и взрослый брат. Оказалось, что условия проживания у них более, чем скромные. К примеру, нет в ванной даже раковины, да и ремонт, судя по всему, делали тут давненько.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия ИвлееваИвлееваНастя Ивлеевановости шоу-бизнеса