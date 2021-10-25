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Алла Пугачева вышла на шопинг без парика, украсив голову черным картузом с эффектом мерцания

Звезда выбрала для выхода в свет динамичный лук с трендовыми брюками.

Алла Пугачева вышла на шопинг без парика, украсив голову черным картузом с эффектом мерцания
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Алла Пугачева посетила модный бутик своего дизайнера одежды Игоря Гуляева. Примадонна любит экспериментировать с париками, однако на этот раз решила выйти со своими естественными локонами.

При этом голову звезда украсила черным картузом из ткани с блестками, впереди головного убора красовался орнамент. Кепка – не единственный маскулинный экземпляр гардероба, который выбрала на шопинг Алла Борисовна.

Алла Пугачева также облачилась брюки прямого кроя, лаконичную куртку, кеды и джемпер с рубахой. А вот сумочки звезда предпочла женственные.

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