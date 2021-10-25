«Какой у вас бочонок аутентичный»: Максим Галкин показал, из какой посуды едят в замке деревни Грязь

Телеведущий Максим Галкин запечатлел красивую емкость с хохломской росписью, из которой ест его дочь Лиза.

Шоумен Максим Галкин в этот понедельник, 25 октября, порадовал поклонников новым видео с участием близнецов Гарри и Лизы.

Судя по всему, у учеников второго класса уже наступили осенние каникулы. Гарри и Лиза в домашней одежде, никуда не торопясь, медленно поедали хлопья с молоком на завтрак.

Рядом с ними, помимо звездного папы, была няня Оксана Ивановна, которая появилась в столовой замка чуть позже своих воспитанников.

Максим Галкин поинтересовался у каждого из близнецов, какие именно хлопья они едят. У Гарри они оказались с медом, у Лизы – с шоколадной начинкой внутри.

Перед каждым из ребят стояли разные емкости, наполненные хлопьями. У Гарри – стеклянная колба. А перед Лизой – расписанный хохломским рисунком бочонок. Под старину. На это обстоятельство обратил внимание подписчиков Максим Галкин. К дочери Лизе он обратился на «вы».

«А какой у вас бочонок. Прямо аутентичный», — восхитился Максим Галкин. «Угу», — лаконично ответила Лиза.

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