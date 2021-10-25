Оделись в одном стиле: сын Орбакайте с женой предстал за столом с Пресняковым и братьями

Наталья Подольская и Владимир Пресняков отпраздновали день рождения малыша Ивана. За столом были бабушки, дедушки и Никита Пресняков с женой.

Владимир Пресняков уже 11 лет живет в браке с Натальей Подольской. У них подрастает шестилетний сын Артемий. А в прошлом году певица также подарила ему еще одного сына — Ивана. Артистка постаралась быстро вернуться в форму. Все лето пара возила наследников в теплые страны и лишь недавно супруги устроили себе романтический отпуск только для двоих.

24 октября влюбленные устроили банкет дома. Они собрали всю семью вместе. На празднике появился даже старший сын Преснякова от отношений с Кристиной Орбакайте Никита. Он пришел с женой Аленой Красновой. Они поздравили маленького именинника Ивана, которому исполнился один год. Примечательно, что все сыновья Преснякова были облачена в белые футболки и клетчатые рубашки.

Подольская для особенного вечера выбрала алое платье с открытыми плечами. Трогательные тосты произнесли не только родители Преснякова, но и мама Натальи. Певица также любовалась тем, как Никита общается со своим братом. В конце праздника они отведали торт и сделали семейные фото.

«Парни Пресняковы», — отметила звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что у всех детей музыканта одинаковые черты лица. «Прекрасный праздник», «Какие милые дети», «Приятно, когда четыре поколения могут собраться вместе», «Такие трогательные», «Никита молодец, что приходит в гости», «Какие все красивые», «Вас объединяют не только кровные узы, но и доброта», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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