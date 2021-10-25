«Не успеете оглянуться! Вам всем будет 44»: Егор Крид обиделся на то, что его назвали дедом

Звезда как всегда буйно отреагировала на критику в личном блоге.

27 летний российский певец, рэпер Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) часто достаточно эмоционально реагирует на критические выпады в свою сторону. Недавно он выложил очередное видео в свой TikTok, но вместо хвалебных отзывов и смеха увидел злобные насмешки от подписчиков. Певец устроил мини-истерику и пожаловался на подписчиков в своем Instagram.

Зрители не оценили новое видео певца и посмеялись над его усиленным желанием быть в тренде и гнаться за всем молодежным. «Пенсионер на минималках шутит», «Кто установил деду тик-ток?» — пишут пользователи. Эти комментарии собрали несколько тысяч лайков. Увидя это, певец разразился тирадой в собственных историях в блоге Instagram.

Крид заметил, что детей в России воспитывают неправильно, система ценностей у них искаженная. Во всем певец винит наш менталитет.

«Обожаю нашу страну и горжусь ей! Но никогда не пойму менталитет, который прививают детям, понятия. Они у них неправильные», — заметил артист.

Юмор комментирующих Крид не понял и, по сути, стал оправдываться. Егор вспомнил Джей Балвина и Джастина Бибера, которые продолжают оставаться в тренде, несмотря на то, что уже не являются 20-летними парнями. Однако они не теряют популярности и не считаются дедами.

Певец заявил, что возраст для него — просто цифра в паспорте.

«Вообще плевать, сколько вам лет, чтобы начать чем-то заниматься. Жаль, что в других странах это воспринимается по-другому. Вы забываете одну вещь — вам всем когда-то будет 27, 44 и так далее. Не успеете оглянуться. И вообще, я не дед, а daddy», — отшутился Крид.

В конце тирады певец не забыл похвастаться наличием дорого автомобиля Lamborghini, видимо, чтобы хейтеры лишний раз позавидовали его успеху.

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