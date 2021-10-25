Худые, длинноволосые, стильные: дочь Стриженовой показала родителей в начале их отношений

Глядя на семью 53-летней Екатерины Стриженовой, трудно не залюбоваться, ведь знаменитости являют собой пример, как можно много лет прожить вместе и сохранить теплые чувства друг к другу.
Екатерина и Александр Стриженовы состоят в браке уже 34 года, поженившись сразу после достижения совершеннолетия. А знакомы они буквально со школьной скамьи.
Как выглядели артисты на начале их союза, показала в личном блоге их дочь Анастасия, которая вместе с мужем Петром и сыном Петей живет в Нью-Йорке.
«Всегда вместе. Научили меня самому главному – любить», — подписала она кадр.
На снимке Стриженовы совсем юные, худенькие и оба длинноволосые, их глаза светятся от счастья.
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