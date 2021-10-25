«Талантливейший человек»: актер Нилов о ныне покойном режиссере Рогожкине

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, художник-декоратор, искусствовед, народный артист РФ Александр Рогожкин скончался в субботу, 23 октября. Его не стало на 73-м году жизни. Многие известные люди, которые лично были знакомы с режиссером выражают сочувствие в соцсетях или СМИ. В изданием ФАН поделился своими мыслями о гении кинематографа актер театра и кино Алексей Нилов.

Нилов оценил важный вклад режиссера в развитие русского кино, а частности — отечественных сериалов. По его мнению, Рогожкин заложил целый новый жанр фильмов в России — кино про полицию.

«Это человек, который поставил на рельсы и, скажем так, изобрел жанр «ментовского» сериала. Он был первый, кто придумал, как это снимать. После него люди начали снимать те тысячи сериалов, которые каждый год появляются на нашем телевидении», — заметил Нилов.

Актер отзывается о режиссере исключительно в положительном ключе, отмечая его необычайный талант. Нилов уверен, что сценарии Рогожкина были непохожи на чужие. Они — самобытные и необычные.

«Его видение, сценарии, которые он писал, неожиданные самобытные сюжетные ходы, которые он придумывал. Талантливейший человек. Сценарист, живописец, художник. Талантливый человек талантлив во всем».

Нилов рассказал, как вел себя Рогожкин на площадке и как относился к актерам. Снисходительно и терпеливо, где-то учил чему-нибудь, объяснял, что требуется. Нилов также заметил, что научился одному важному жизненному принципу от режиссера.

«Он был очень терпелив и снисходителен к нашему поведению. Вели мы себя не очень хорошо. Его терпение и доброта, вероятно, — самый главный урок. Он очень любил актеров. Позволял им многое в творческом смысле на площадке. Очень многое терпел от нас. Я очень благодарен ему за то, что он своим примером показал нам, что нужно любить людей», — закончил беседу актер.

Напомним, Алексей Нилов снимался в телесериале «Улицы разбитых фонарей», несколько серий которых режиссировал Александр Рогожкин.

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