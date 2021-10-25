Селин назвал покойного Рогожкина крестным отцом многих артистов

Для многих Рогожкин был больше, чем просто кинорежиссер.

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, художник-декоратор, искусствовед — и все это об одном человеке — Александре Рогожкине. В субботу, 23 октября, его не стало. Рогожкину было 73 года. Многие известные люди и звезды высказали публичные слова сочувствия и поделились личными историями, касающимися известного режиссера. Не остался в стороне и актер театра и кино Сергей Селин, дав небольшое интервью ФАН.

Селин считает, что Рогожкин открыл дорогу в большое кино многим актерам. По словам актера, он был не просто режиссером, а учителем и другом. Именно Рогожкин сделал звезд из многих начинающих и неопытных актеров, научив их всему.

«Умер крестный отец многих артистов: полный состав «Улиц разбитых фонарей», «Убойной силы», «Особенностей национальной охоты». Он начинал все это. Он был первым во многих проектах. Умер учитель. С его легкой руки мы становились известными и популярными. Знаете, как говорят: «На утро проснулся знаменитым». Это все делал Рогожкин для многих из нас. Мы не можем об этом не говорить. Дорогу в большое кино нам дал Александр Владимирович», — поделился Селин.

Актер вспоминает, как вел себя на площадке режиссер и как чутко реагировал на все происходящее вокруг.

«Никогда не забуду, как артисты по какой-то причине не могли произнести текст. Он нервничал, и я вдруг понял почему — мы уже не говорим тем языком, которым говорил Пушкин, Достоевский. Артисты привыкли употреблять слова: клево, круто, чувиха», — заметил артист.

Селин с горечью осознает, что учителя, друга, всеми любимого гения кинематографа больше нет с нами.

«Жаль, что очень рано это произошло. Аплодисменты ему, светлая память. Однозначно! Знаете, как бывает: режиссер умирает, а его фильмы остаются, еще долго-долго показывать будут. Будут помнить. Светлая память ему».

Напомним, Александр Рогожкин — режиссер всеми любимых телекартин «Особенностей национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Кукушка» и других.

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