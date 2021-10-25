Забыла втянуть? Орбакайте не скрыла выдающийся животик в облегающем платье

Певица отметилась на шоу «Что? Где? Когда?»

Кристина Орбакайте стала почетной гостьей юбилейного выпуска шоу «Что? Где? Когда?». «35 лет в прямом эфире! Поздравляю команду знатоков с прекрасной победой», — написала в личном блоге знаменитость.

По случаю праздника звезда облачилась в блестящее концертное платье, которое эффектно поблескивало в свете софитов.

Артистка выбрала наряд с разрезом, чтобы красиво показать свои стройные ножки, а облегающая модель продемонстрировала ее формы. Впрочем, возможно, Кристине Орбакайте стоило выбрать вариант на размер больше или сильнее втянуть живот.

На фото, которое дочь Аллы Пугачевой выставила в личном блоге, у нее заметно выделяется животик, а усиленное мерцание в этой области только подчеркивает этот момент.

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