«Оксана Ивановна, мы прерываем съемочку»: Гарри Галкин сделал замечание няне во время завтрака в замке

Гувернантка близнецов Аллы Пугачевой и Максима Галкина не вовремя появилась в столовой.

Телеведущий Максим Галкин в этот понедельник, 25 октября, уже успел порадовать своих подписчиков домашним видео с участием близнецов Гарри и Лизы.

У детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой, судя по всему, уже начались каникулы в школе. Гарри и Лиза неторопливо завтракали в кухне замка, а папа снимал их на видео. Второклассники Гарри и Лиза охотно рассказывали, что едят они хлопья с разными начинками и молоком.

В какой-то момент их беседу с отцом прервал голос няни Оксаны. В кадре слышно, как она что-то громко говорит Гарри и Лизе. Гарри решил поставить няню на место, ведь они не просто завтракают, а ведут съемку для подписчиков.

«Оксана Ивановна, мы прерываем съемочку», — обратил Гарри Галкин внимание няни.

В этот момент она, вероятно, появилась в столовой. Но в кадре ее не видно. Лиза Галкина, в отличие от брата, замечаний няне не сделала, а поспешила поприветствовать.

«Доброе утро, Оксана Ивановна!» — чинно произнесла Лиза Галкина.

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