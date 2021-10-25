«Харлаше везет на такие»: пассия юмориста из Comedy Club в стрингах повернулась к народу «орешком»

Поклонники переворошили весь Instagram 28-летней Екатерины Ковальчук. Девушка сейчас на гребне популярности. И не только благодаря новым проектам и успешным ролям в кино. Фанаты пристально следят за тем, как развиваются отношения резидента Comedy Club Гарика Харламова с красоткой-блондинкой. Поговаривают, что рядом с молоденькой актрисой юморист смог забыть о бывшей жене. Другие считают, что теперь именно Кристина Асмус кусает локти.

На днях звезда фильма «Текст», не выдержав нападки поклонников, заявила, что уже давно нашла себе другого мужчину. И успела познакомить с ним всю свою семью. Вот только фанаты считают, что Асмус пытается хоть как-то залечить раненное самолюбие.

Тем временем, поклонники новой пассии Гарика Харламова любуются на шикарную стройную фигурку актрисы в Instagram. Екатерина Ковальчук в тесных стрингах повернулась к народу своими «сдобными булочками», похваставшись идеальным телом.

«Шикарная, даже очень! Харлашке везет на такие», «Попа красивая», «Супер! Стройняшка», «Фигура красивая», «Такая вся ладная и стройная», «Это у вас там на попе родимое пятнышко или засос??», «Асмус уже забыта», «Быстренько Гарик нашел себе копию Кристины», «Какая такая Асмус? Кто, где??» — шутят фолловеры.

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