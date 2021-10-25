Умер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в культовом сериале «Друзья»

Американский актер скончался в Лос-Анджелесе, ему было 59 лет.

Умер американский актер, 59-летний Джеймс Майкл Тайлер, который хорошо знаком российской публике по своей роли в культовом сериале «Друзья».

Как сообщает издание TMZ, причиной смерти 59-летнего звезды сериала «Друзья» стал рак простаты. Этот диагноз Джеймсу Майклу Тайлеру врачи поставили в 2018 году.

Напомним, в сериале «Друзья» Джеймс Майкл Тайлер играл роль Гантера, менеджера кофейни Central Park. С 1994-го по 2004 год он снялся в 148 эпизодах шоу. Это чаще, чем любой другой актер второго плана, принимавший участие в этом ситкоме.

В 2021-м году Джеймс Майкл Тайлер появлялся по видеосвязи в специальном эпизоде «Друзья: воссоединение». Тогда же он впервые открыто заговорил о своей болезни, признавшись, что уже не первый год борется с онкологией.

Стоит отметить, что помимо роли в сериале «Друзья», в активе Джеймса Майкла Тайлера работы в сериалах, которые хорошо известны в России, «Сабрина — маленькая ведьма», «Клиника», «Журнал мод» и «Эпизоды».

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