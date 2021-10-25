«Еще курчавым холмиком сверкни»: Бузова натянула стринги до треска, разделив надвое свою «прелесть»

Ольга Бузова удивила поклонников «сочным» снимком в бикини, поверх которого она надела полупрозрачную сливовую кофточку-тунику. Экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна до треска натянула стринги, да так, что надвое поделила свой «пирожок».

Теледива лишила мужскую часть своих подписчиков в Instagram дара речи. «Опять свою сырокопченку выставила», «Что за мода?? Трусы уже чуть ли не на уши тянут», «Еще выше давай, чтобы веревочки лопнули», «Темный пушок покажи», «Трусы ваши пирожок надвое поделили», «Тьфу, ты! Срамота! Опять полуголая», «Еще курчавым холмиком сверкни», «Трусишки вот-вот лопнут на таких сочных бедрах», — пишут фолловеры.

В одном из интервью Ольга Бузова призналась, что довольно рано задумалась о материнстве. Певица мечтает родить дочку, которую будет наряжать как маленькую принцессу. Также теледиве хочется иметь и сына. Правда с беременностью экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна не спешит. Бузова мечтает встретить достойного мужчину.

Кстати, бывший муж Ольги — футболист Дмитрий Тарасов — вместе с нынешней избранницей Анастасией Костенко ждет уже третьего ребенка. У спортсмена всего четверо детей, от первой жены у него есть старшая дочка Ангелина. На этот раз Тарасов готовится к рождению долгожданного сына.

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