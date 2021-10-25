Куда пропала звезда фильма «Бедная Саша» Юлия Чернова

Юлия Чернова стала популярной в довольно раннем возрасте. В двенадцать лет она снялась в картине «Бедная Саша». Главная роль принесла ей успех, поэтому она мечтала о профессиональной актерской карьере.

В списке киноработ Юлии — фильм «Юкка», сериал «Главные роли», многосерийная драма «Глаза Ольги Корж» и «Неотложка». Последний раз на экранах Чернова появилась в 2014 году в сериале «Аромат шиповника». С тех пор о ней ничего не слышно.

Как пишет «Комсомольская правда», Юлия перестала сниматься в кино. Она замужем, воспитывает дочь, а несколько лет назад переехала в Люксембург. Ведет курсы для детей в театральной мастерской при Российском центре науки и культуры.

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