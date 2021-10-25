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За всеми перемещениями зорко следит водитель: кто охраняет покой Гарри и Лизы Галкиных

Игорь Польщиков – уже много лет доверенное лицо Аллы Пугачевой.

За всеми перемещениями зорко следит водитель: кто охраняет покой Гарри и Лизы Галкиных
Лиза и Гарри Галкины. Фото: instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru

Дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза и Гарри ездят в школу в сопровождении охранника. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Игорь Польщиков
Игорь Польщиков. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

За наследниками Примадонны зорко следит водитель Игорь Польщиков. Он уже много лет доверенное лицо Аллы Пугачевой, а при необходимости и ее телохранитель.

Кстати именно Игорь Польщиков воспитывает десятилетнего внучатого племянника Пугачевой Женю. Это сын ее племянника Влада Пугачева от первых отношений. Родная мать мальчика Виктория смирилась, что ребенка забрали у нее.

Напомним, что Гарри и Лизе Галкиных в этом году исполнилось восемь лет. Она ходят во второй класс одной из престижных гимназий.

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Тэги

Алла ПугачеваГарри ГалкинИгорь ПольщиковЛиза ГалкинаПрограмма "Ты не поверишь!"