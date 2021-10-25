«Когда росли мои дети, я не сидела с ними дома»: Валерия поделилась личными воспоминаниями

В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro певица Валерия призналась, что она не так часто видится со своей внучкой Селин. Малышка вместе с родителями живет на другом конце Москвы. Поэтому звездной бабушке не удается каждую минутку проводить рядом с малюткой. Но хотя бы раз в неделю Валерия навещает сына Арсения и невестку Лиану.

Говоря о внучке, жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина уточнила, что когда росли ее дети, она часто отсутствовала дома. Всю свою жизнь Валерия много работала, давала концерты, ездила с гастролями. На выручку певице приходила нянечка. Сейчас отпрыски артистки уже выросли. И в заботе старших не нуждаются.

«Дело в том, что молодые живут отдельно, самостоятельно, сами со всем справляются. Несмотря на свою молодость, родители нашей Селинки очень умные и ответственные. У них есть помощники и няни. Когда росли мои дети, было все то же самое – помогала няня, я не сидела с ними дома, потому что моя работа предполагает постоянное отсутствие и бесконечные командировки. Я бы, конечно, хотела, чтобы мы жили рядышком, чтобы больше участвовать в жизни нашей внучки. Но, к сожалению, мы находимся в разных районах Москвы, а она такая огромная! Есть ощущение, что мы живем в разных городах. Поэтому, если раз в неделю встречаемся – то это уже хорошо. Но я в любой момент готова прийти на помощь», — призналась певица.

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