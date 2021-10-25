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«Дочь вдохновляет на съемки, а сын вырос солидным женихом»: Лютаева рассказала о своих детях

По словам актрисы, она – добрая бабушка.

«Дочь вдохновляет на съемки, а сын вырос солидным женихом»: Лютаева рассказала о своих детях
Татьяна Лютаева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Татьяна Лютаева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о своих детях.

Татьяна Лютаева с сыном
Татьяна Лютаева с сыном. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Дочь вдохновляет меня на съемки. Агния в продолжении «Гардемаринов» сыграла. Скажу, что я — добрая бабушка, хорошая. Но я авторитет и дети меня боятся. Они меня уважают. Я, так скажем, теплая бабушка».

Татьяна Лютаева

Высказалась актриса и о своем сыне. «Солидный жених вырос. Он взрослый мальчик», — заметила она.

Напомним, что у Татьяны Лютаевой двое детей. Дочь — известная актриса Агния Дитковските. Сын — литовец Доминик Раманаускас. Ему сейчас 21 год. Парню в свое время прочили актерскую карьеру. В 16 лет молодой человек закончил школу и поступил в престижный вуз на факультет управления и инноваций. Он занимается ресторанным бизнесом.

«Я занялся ресторанным бизнесом. И менять свои мысли на этот счет не собираюсь», — заявил наследник Татьяны Лютаевой.

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Тэги

Агния ДитковскитеДоминик РаманаускасЛитваПрограмма "Ты не поверишь!"Татьяна Лютаева