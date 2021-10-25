«Ты понимаешь, что сам еще молод»: Валерия объяснила, что испытала, став бабушкой

Согласитесь, что язык не повернется назвать певицу Валерию бабушкой. Выглядит возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина просто великолепно — невероятно молодо и привлекательно. По словам артистки и чувствует она себя соответственно. У поп-дивы трое детей и самый младший из них успел осчастливить звездную маму первой внучкой — малышкой Селин. В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro Валерия рассказала, что ощутила, став бабушкой.

«Я горжусь тем, что стала бабушкой! Это совершенно новое удивительное состояние, когда ты понимаешь, что сам еще молод, активен и полон сил, и у тебя появляется твое продолжение через поколение. Это удивительно!» — отметила артистка, дав понять, что сразу же полюбила свою внучку Селин.

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