«Ракушка прям топорщится»: Клава Кока в тонких трусиках изящно утянула свой «пирожок»

Не всем поклонникам поп-дивы ее купальник из «фольги» пришелся по вкусу.

Клава Кока нарвалась на хейт поклонников из-за странного купальника. Многим показалось, что поп-дива примерила «бабушкино белье», которое не слишком привлекательно подчеркивало особенности ее фигуры. «Что за пышный пирожок? Как-будто у вас там пластиковая вставка в трусах», «Ракушка прям топорщится», «Забыла сделать депиляцию?? Поэтому такие бабкинские трусы», «Совсем не сексуально», — спорили подписчики на фан-страничке Коки.

Сама певица на критику фанатов никакого внимания не обращает. Помимо того, что Клава дает концерты и неплохо зарабатывает в Instagram на рекламе, она также участвует в различных фотосессиях. Девушка стала кумиром молодежи наравне со звездами «ТикТока». А свои гонорары певица тратит на зарубежные поездки, отдых и подарки для семьи. Кока может позволить себе дорогие покупки.

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