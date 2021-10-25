«Выбирай красное»: Лобода в роскошном платье запечатлелась в постели

На днях Светлана Лобода с размахом отметила свой 39-й день рождения. Певица собрала звездных гостей в Дубае, где устроила грандиозную вечеринку.

В своем инстаграм звезда поделилась кадрами, на которых позировала в роскошном красном платье в постели.

«Не знаешь, что надеть? Выбирай красное», — написала Лобода.

Напомним, ранее стало известно, что Светлана купила дом в Европе на берегу моря. Там она живет с дочками и мамой. Своего избранника Лобода по-прежнему скрывает от публики, однако известно, что он часто бывает в доме артистки.

К слову, в прошлом году в свой день рождения Светлана похвасталась обручальным кольцом с увесистым бриллиантом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.