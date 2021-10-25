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«Один день занимается, а потом десять лежит на диване»: Цой – о занятиях спортом Успенской

Как отметила певица, ее коллега не смотрится со штангой.

«Один день занимается, а потом десять лежит на диване»: Цой – о занятиях спортом Успенской
Анита Цой. Фото: Globallookpress.com

Певица Анита Цой в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ негативно отнеслась к тому, что ее подруга исполнительница Любовь Успенская занимается спортом.

Любовь Успенская
Любовь Успенская. Фото: Globallookpress.com

«Люба, мне кажется, что спорт – это не твоя история. Потому что ты один день занимаешь, а потом десять дней лежишь на диване. Мне кажется, что ей лучше пойти к пластическому хирургу, сделать очередную операцию. Ей лучше быть красивой, чем стоять со штангой и подкачивать ягодицы».

Анита Цой

Между тем сама Любовь Успенская утверждает, что ведет активный образ жизни.

«Я хожу на курсы фламенко. Даже костюм купила. Это Испания. Народный танец. Там — страсть», — заметила она.

Напомним, что Любови Успенской в этом году исполнилось 67 лет. При этом она старается вести крайне активный образ жизни.

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