«С китайской лапшой вместо прически»: Бузову раскритиковали за ее новые волосы и сравнили с едой

Телеведущая меняет наряды и укладку от выпуска к выпуску кардинально, но не всем зрителям это нравится.

Ольга Бузова снова оказалась под обстрелом резкой критики. На этот раз телезрителям не понравился ее новый образ на шоу «Звезды в Африке», а именно прическа, которую сотворили на ее голове стилисты проекта. Красотку не только сравнили с куклой, но и припомнили, что она носит чужие волосы.

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Более того, ее прическу – мелкие кудряшки по всей длине, которые были уложены на верх и заменили собой челку, — кто-то сравнил с лапшой быстрого приготовления. В общем, хейтеры снова не поскупились на категоричные сравнения.

«Какой-то доширак на голове. Оля с китайской лапшой вместо прически, хаха!», «Смените стилиста, это уже даже не смешно. Грустно в 35 так выглядеть, даже если это съемки», «Какая безвкусица!», «На видео одно лицо, на фото другое», «Лапшичку прихватила», «Сколько порций доширака у тебя на башке?», «Девушка-ролтон», — пишут в комментариях.

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