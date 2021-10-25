Как подобрать брючный костюм на века
Видео
Главные тренды маникюра: осень-зима 2021/2022
Видео

«Браво, Кристина!»: Орбакайте в белоснежном платье запечатлелась с сыном и невесткой

Дочь Пугачевой – многодетная мама.

«Браво, Кристина!»: Орбакайте в белоснежном платье запечатлелась с сыном и невесткой
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

В этом году Кристина Орбакайте отметила свое 50-летие. Старшая дочь Аллы Пугачевой — многодетная мама. Она воспитала двух сыновей — Никиту Преснякова и Дени Байсарова, а также растит дочь Клавдию от бизнесмена Михаила Земцова.

Снимок, на котором Кристина позировала с Никитой и его женой Аленой Красновой появился в Сети.

Кристина Орбакайте с сыном и невесткой
Кристина Орбакайте с сыном и невесткой. Скриншот: instagram.com/alla_orfei

Артистка блистала в белоснежном силуэтном платье в пол. Фанаты не скупились на комплименты.

«Прекрасное фото! Очень красивая женщина! Браво, Кристина! Счастья вашей семье!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Никита Пресняков стал участником восьмого сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. На лед он выходит с фигуристкой Натальей Забияко.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алена Краснова и Никита ПресняковКристина ОрбакайтеКристина Орбакайте последние новостиНикита ПресняковОрбакайте новости