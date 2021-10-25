«В глазах, в щеках, во рту у ребенка стекла»: Кудрявцева не сдержала слез в студии «Звезды сошлись»

Телеведущая Лера Кудрявцева в студии своей программы «Звезды сошлись» на канале НТВ не смогла сдержать слез, вспоминая страшное ДТП, свидетелем которого она стала.

«Случилась авария лоб в лоб. Что я сделала. Я дала по тормозам. Выскочила быстрее всех мужиков, которые там остановились. Там погибли в аварии отец и мать. У них на руках был двухлетний ребенок». Лера Кудрявцева

Как отметила Лера Кудрявцева, пока мужчины вытаскивали погибших, она была там одна женщина.

«Мне сунули этого ребенка в руки. Я взяла его и выковыривала изо рта стекла. Вот набитые у ребенка в глазах стекла, в щеках, во рту. Я не знаю, спасли его или нет», – заявила Лера Кудрявцева и заплакала.

Напомним, что в студии обсуждали ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак. Светская львица уехала вскоре с места ДТП. При этом она была на пассажирском месте.

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