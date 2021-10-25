Как подобрать брючный костюм на века
Видео
Главные тренды маникюра: осень-зима 2021/2022
Видео

«В глазах, в щеках, во рту у ребенка стекла»: Кудрявцева не сдержала слез в студии «Звезды сошлись»

Телеведущая рассказала шокирующую историю из своей жизни.

«В глазах, в щеках, во рту у ребенка стекла»: Кудрявцева не сдержала слез в студии «Звезды сошлись»
Лера Кудрявцева. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Лера Кудрявцева в студии своей программы «Звезды сошлись» на канале НТВ не смогла сдержать слез, вспоминая страшное ДТП, свидетелем которого она стала.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Случилась авария лоб в лоб. Что я сделала. Я дала по тормозам. Выскочила быстрее всех мужиков, которые там остановились. Там погибли в аварии отец и мать. У них на руках был двухлетний ребенок».

Лера Кудрявцева

Как отметила Лера Кудрявцева, пока мужчины вытаскивали погибших, она была там одна женщина.

«Мне сунули этого ребенка в руки. Я взяла его и выковыривала изо рта стекла. Вот набитые у ребенка в глазах стекла, в щеках, во рту. Я не знаю, спасли его или нет», – заявила Лера Кудрявцева и заплакала.

Напомним, что в студии обсуждали ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак. Светская львица уехала вскоре с места ДТП. При этом она была на пассажирском месте.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Канал НТВКсения СобчакЛера КудрявцеваЛера Кудрявцева последние новостипрограмма "Звезды сошлись"