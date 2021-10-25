«Утром она тебе с лета сразу по башке»: экс-директор Софии Ротару – о ретивом нраве певицы

Бывший директор певицы Софии Ротару Ольга Коняхина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о ретивом нраве украинской исполнительницы.
«Этот человек всегда чем-то была недовольна. Я не развенчивала ее образ. Для обывателей она милая и потрясающая женщина, но это далеко не так. Словесно она может уничтожать любого. У меня выбора не было. Либо работаю, либо нет».
Как отметила Ольга Коняхина, у них с Ротару были порой милые походы в магазин.
«Но утром она тебя с лета сразу по башке. Чтобы не расслаблялась. Держи свое место», — заметила Ольга Коняхина.
Напомним, что София Ротару — яркая исполнительница. При этом она известна своим крутым нравом с персоналом.
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