«Утром она тебе с лета сразу по башке»: экс-директор Софии Ротару – о ретивом нраве певицы

Бывший директор певицы Софии Ротару Ольга Коняхина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о ретивом нраве украинской исполнительницы.

«Этот человек всегда чем-то была недовольна. Я не развенчивала ее образ. Для обывателей она милая и потрясающая женщина, но это далеко не так. Словесно она может уничтожать любого. У меня выбора не было. Либо работаю, либо нет». Ольга Коняхина

Как отметила Ольга Коняхина, у них с Ротару были порой милые походы в магазин.

«Но утром она тебя с лета сразу по башке. Чтобы не расслаблялась. Держи свое место», — заметила Ольга Коняхина.

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Напомним, что София Ротару — яркая исполнительница. При этом она известна своим крутым нравом с персоналом.

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