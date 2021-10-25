Как подобрать брючный костюм на века
Видео
Главные тренды маникюра: осень-зима 2021/2022
Видео

«Утром она тебе с лета сразу по башке»: экс-директор Софии Ротару – о ретивом нраве певицы

Как отметила Ольга Коняхина, исполнительница может словесно уничтожить любого.

«Утром она тебе с лета сразу по башке»: экс-директор Софии Ротару – о ретивом нраве певицы
София Ротару. Фото: Globallookpress.com

Бывший директор певицы Софии Ротару Ольга Коняхина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о ретивом нраве украинской исполнительницы.

Ольга Коняхина
Ольга Коняхина. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Этот человек всегда чем-то была недовольна. Я не развенчивала ее образ. Для обывателей она милая и потрясающая женщина, но это далеко не так. Словесно она может уничтожать любого. У меня выбора не было. Либо работаю, либо нет».

Ольга Коняхина

Как отметила Ольга Коняхина, у них с Ротару были порой милые походы в магазин.

«Но утром она тебя с лета сразу по башке. Чтобы не расслаблялась. Держи свое место», — заметила Ольга Коняхина.

Напомним, что София Ротару — яркая исполнительница. При этом она известна своим крутым нравом с персоналом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Канал НТВОльга Коняхинапрограмма "Звезды сошлись"София РотаруУкраина