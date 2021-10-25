Настасья Самбурская, прогуливаясь по пляжу, показала белоснежные округлости в декольте до пояса

Звезда сериала «Универ» и одна из популярнейших в российском Instagram звезд Настасья Самбурская улетела в отпуск. Красавица выбрала для себя райские Мальдивы с белыми песчаными пляжами и бирюзовым океаном.

С отдыха Самбурская шлет фото и видеоприветы своим подписчикам. Снимки в купальнике фолловеры уже оценили. А сейчас насладились красотой своей любимицы, прогуливающейся по пляжу в черной накидке с открытым до талии декольте. В нем взору инстазрителей открылись белоснежные округлости красотки.

Кстати, на Мальдивах сейчас отдыхает и другая звезда телеканала ТНТ, секс-символ Яна Кошкина. Красотка пока не показала себя в бикини, но уже отметилась ярким снимком с пляжа.

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