«Не знаю, нужен ли третий»: Буланова рассказала о союзе с молодым экс-спортсменом

Артистка встречается с бывшим теннисистом, который младше нее на 19 лет.

Татьяна Буланова счастливая в отношениях с бывшим спортсменом и предпринимателем Валерием Рудневым. Он младше артистки на 19 лет, но пару это не смущает. Однако узаконивать свои отношения они не спешат. 52-летняя звезда говорит, что предложения не было да и сама она не знает, хочет ли стать официальной женой.

«Я его мужем не называю. Муж — это тот, который штамп… У нас штампа нет, колец нет, предложения нет. Предложения не было, поэтому молодой человек. Я два раза была, не знаю, нужен ли третий раз», — рассказала Буланова в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Добавим, что Буланова и Руднев живут в пятикомнатной квартире артистки в Санкт-Петербурге. Также у Татьяны есть несколько объектов недвижимости в Москве.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.