Ольга Бузова спела «Катюшу» на открытии чемпионата мира по боксу

Накануне Ольга Бузова отправилась в Сербию. В своем инстаграм поющая ведущая рассказала, что примет участие в открытии чемпионата мира по боксу. На сцене блондинка появилась в красном платье в пол и исполнила «Катюшу».

После этой композиции Ольга сбросила подол платья, оставшись в боди, и зажгла на сцене с песней «Мало половин» на английском.

«Вы все знаете, как я люблю бокс. Я всегда рассказываю вам, как важно заниматься спортом. Сегодня я исполняла две песни: легендарную «Катюшу» и мою уже культовую Not enough for me. Все помнят, что я выпустила ее в 2017 году, и она сразу же попала в мировые чарты. Западные СМИ писали о моем феномене и приходе новой музыкальной вехи на мировой рынок. Сегодня я пела этот хит на открытии, которое смотрели в прямом эфире аж 120 стран», — отметила Бузова.