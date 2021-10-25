«Ох, как я сватался!»: любовный треугольник Александра Панкратова-Черного

Александр Пакратов-Черный мечтал стать клоуном, а стал актером. Всенародную известность ему принес фильм Карена Шахназарова «Мы из джаза». Свою личную жизнь, которая была весьма бурной, артист никогда не скрывал.

Его первой женой была актриса Вероника Изотова – дочь Эдуарда Изотова. Живя с ней в браке артист полюбил киноведа Юлию Монахову. Позже он признал, что ситуация была неприятна для всех участников этого любовного треугольника. Против отношений с Юлией был и ее отец, кинорежиссер Владимир Монахов. Он считал Панкратова-Черного нищим провинциалом.

«Ох, как я сватался! Я приезжал к будущей теще, одалживал 10 рублей до стипендии. На эти деньги я покупал цветы, шампанское, шоколад и являлся в дом. У Владимира Васильевича сначала сложилось впечатление, что я из обеспеченной семьи. Он не хотел отдавать ее за меня. С тестем помирились через 16 лет, когда родился сын», — цитирует воспоминания актера «Комсомольская правда».

Добавим, в 1980 году Юлия родила Александру сына. Свой брак они зарегистрировали только в 2012-м.

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