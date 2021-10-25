«Это мама троих детей!»: Барановская в кроп-топе и мини-шортиках похвасталась точеной фигурой

Звезда экрана занялась танцами на пилоне, как и Ольга Бузова.

Телеведущая Юлия Барановская смогла очень удивить своих подписчиков в Instagram. Девушка поделилась видеокадрами с тренировки по танцам на шесте.

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Звезда Первого канала показала несколько элементов на пилоне, как по-другому именуют шест. Соведущая Александра Гордона в кроп-топе и мини-шортиках при этом сверкнула точеной фигурой.

Певица Валерия, бизнес-леди Яна Рудковская, актриса Ирина Безрукова, телеведущие Андрей Малахов и Елена Север – эти и многие другие знаменитости пришли в настоящий восторг от увиденного. Не меньше удивлены оказались и простые фолловеры звезды. Они принялись осыпать комплиментами форму красотки.

«Очень красивая фигура! Даже не верится, что это мама трех детей!», «Ох ничего себе фигурка классная!», «Какая грация!», «Ого, супер!», «Вот это фигура!!!», «Красотка», «Шикарно», — пишут в комментариях.

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