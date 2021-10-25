Прям при муже: Каменских в распахнутой рубашке показала грудь в полупрозрачном бюстгальтере

Звезда украинской эстрады Настя Каменских вместе с мужем Алексеем Потапенко, наиболее известным как рэпер Потап, отдыхают в Дубае. Уже неделю знаменитая пара наслаждается летними днями вдали от промозглой осени.

Не обошлось и без приятных встреч. Артисты пересеклись на курорте с друзьями – шоуменом Александром Реввой и его супругой Анжеликой. Чтобы оставить память о совместно проведенном вечере, парочки запечатлелись на память.

Только у Каменских не обошлось без конфуза. Девушка в откровенной блузке с декольте на запах потеряла бдительность и засветила грудь в черном полупрозрачном бюстгальтере. Муж Каменских, посчитав, что так, наверное, задумано, без лишний сомнений запостил кадр у себя в микроблоге.

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