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Прям при муже: Каменских в распахнутой рубашке показала грудь в полупрозрачном бюстгальтере

Красотка сверкнула нижним бельем перед Александром Реввой.

Прям при муже: Каменских в распахнутой рубашке показала грудь в полупрозрачном бюстгальтере
Настя Каменских и Алексей Потапенко. Фото: Global Look Press

Звезда украинской эстрады Настя Каменских вместе с мужем Алексеем Потапенко, наиболее известным как рэпер Потап, отдыхают в Дубае. Уже неделю знаменитая пара наслаждается летними днями вдали от промозглой осени.

Не обошлось и без приятных встреч. Артисты пересеклись на курорте с друзьями – шоуменом Александром Реввой и его супругой Анжеликой. Чтобы оставить память о совместно проведенном вечере, парочки запечатлелись на память.

Настя Каменских с мужем и друзьями. Фото: instagram.com/realpotap/

Только у Каменских не обошлось без конфуза. Девушка в откровенной блузке с декольте на запах потеряла бдительность и засветила грудь в черном полупрозрачном бюстгальтере. Муж Каменских, посчитав, что так, наверное, задумано, без лишний сомнений запостил кадр у себя в микроблоге.

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