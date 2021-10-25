Ударила в грязь лицом: Надя Ермакова на «Доме-2» извалялась в жидкой краске сомнительного цвета

Переезд реалити-шоу «Дом-2» с ТНТ на «Ю» никак не сказался на сценарии телестройки, и этот год исключением не стал. И осенью сейчас на проекте царит соревновательная атмосфера, поскольку там проходит конкурс «Человек года».

Звезда телепроекта еще со времен «старого» «Дома-2» Надежда Ермакова тоже претендует на почетное звание. Она приняла участие в непростом этапе – боях в краске с соперницами, в котором поборолась за выход в полуфинал.

«За кадром остались: зеленые волосы, которые отмывались неделю, тела с гематомами и ссадинами, краска в ушах и глазах, мордахи, которые окунули в краску по самое не балуйся», — рассказала звезда реалити.

Ермакова поделилась фотографией, на которой позирует с другими участницами. Она, как и другие девушки, оказалась вся вымазана краской, оттенки которой перемешались в нечто более похожее на грязь, чем на цветную палитру. Все красотки были в купальниках и даже приняли призывные позы, но вряд ли кто-то смог бы назвать это зрелище сексуальным.

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