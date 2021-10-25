Покрылась мурашками: Бузова в нежно-розовом бикини предъявила пышные ягодицы в стрингах прямо в камеру

Звезда сцены и экрана Ольга Бузова любит эпатировать публику. Девушка выбирает для этого эффектные костюмы, а в микроблоге делится откровенными кадрами в купальниках.

На этот раз после просмотра очередного выпуска экстремального шоу «Звезды в Африке» Бузова вспомнила, как сама пережила на съемках проекта незабываемый опыт. В самый разгар зимы красотка залезла в бассейн в нежно-розовом бикини.

«Тяжело рукам и холодно ногам, но вы поняли, что ради красивой фоточки», — прокомментировала свой поступок звезда.

Ольга Бузова решила сделать чересчур красивое фото и предъявила в камеру свои пышные ягодицы в стрингах. Покрывшись мурашками, девушка продолжала позировать и мерзнуть, пока не добилась эффектного кадра.

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