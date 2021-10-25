«Дошли до нового рубежа»: Стриженова поделилась архивным фото с мужем

Екатерина Стриженова с мужем отмечают 34-летие совместной жизни. Они воспитали двух дочерей – Анастасию и Александру и уже успели стать бабушкой и дедушкой.

В своем инстаграм телеведущая опубликовала архивный снимок и сообщила фанатам приятную новость.

«Дошли до нового рубежа — 34 года в браке… Идем дальше…», — написала Стриженова.

Напомним, три года назад Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой. Внука Петю ей подарила дочь Анастасия, которая вместе с мужем-финансистом Петром Грищенко живет в Нью-Йорке. Телеведущая решила поделиться с фанатами в своем Instagram забавным видеороликом, на котором мальчик измазывает себя красками.

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