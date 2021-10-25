«Моя бесконечная любовь»: Валерия показала трогательное видео кормления внучки

В этом году певица Валерия впервые стала бабушкой. Внучку ей подарил младший сын Арсений и его жена Лиана. Девочку назвали Селин. В своем инстаграм Валерия показала, как нянчится с малышкой.

«Моя бесконечная любовь. Почитала комментарии. Советы по кормлению, воспитанию и так далее не принимаются. Утруждать себя их написанием не стоит, так как консультируемся у лучших специалистов, а с вами мы не знакомы, поэтому доверять не могу, без обид, друзья!», — написала Валерия.

Фанаты артистки оценили трогательные кадры.

«Какая прелесть! Малышка не понимает, что ест из рук звезды! Народная артистка кормит!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Селин родилась в первый день 2021 года – 1 января.

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