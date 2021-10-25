Простые движения: Самбурская в мини-бикини соблазнительно сдвинула пышные прелести

Звезда театра и кино продолжает отдыхать на Мальдивах.

Актриса Настасья Самбурская продолжает отдыхать на Мальдивах и радует подписчиков в Instagram кадрами с райского острова. Поклонники восхищаются не только фантастическими пейзажами с курорта, но и кадрами красотки в бикини.

На этот раз Настасья взбудоражила фолловеров пикантным видео, на котором соблазнительно всколыхнула пышную грудь в черном бикини, слегка сжав ее руками. Звезда сериала «Универ» поделилась так называемым «бумерангом», которым подписчики смогли насладиться в stories микроблога красотки.

А в ленту девушка опубликовала более невинное фото – в черно-белом бикини. Она обладает подтянутой фигурой с рельефными прелестями, поэтому снимок вызвал массу восхищенных откликов.

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