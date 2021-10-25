Как подобрать брючный костюм на века
Видео
Главные тренды маникюра: осень-зима 2021/2022
Видео

Дивные виды: Ани Лорак в укороченном топе и легинсах похвасталась тонкой талией

Знаменитая певица устроила дефиле на берегу итальянского озера Комо.

Дивные виды: Ани Лорак в укороченном топе и легинсах похвасталась тонкой талией
Ани Лорак. Фото: Global Look Press

Певица Ани Лорак в этом году успела поразить поклонников своей корпулентностью, которую многие заметили, когда она пришла на передачу «Судьба человека». Но артистка быстро взяла себя в руки и вскоре уже щеголяла в облегающих нарядах, подчеркивающих ее похудевшую фигуру.

И теперь при удобном случае Ани Лорак хвастается стройностью и изяществом своей талии. На этот раз красотка снова нарядилась в одежду, которая выгодно подчеркивает ее точеные формы. Она выбрала черный облегающий комплект, состоящий из кроп-топа с лифом под грудью и легинсов, очерчивающих ее рельефные бедра.

Лорак прогулялась по набережной итальянского озера Комо, утеплившись в стеганую жилетку ультрамодного зеленого цвета.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Ани ЛоракАни Лорак новостиЗвездный стильЛоракНовости google