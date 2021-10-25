Дивные виды: Ани Лорак в укороченном топе и легинсах похвасталась тонкой талией

Певица Ани Лорак в этом году успела поразить поклонников своей корпулентностью, которую многие заметили, когда она пришла на передачу «Судьба человека». Но артистка быстро взяла себя в руки и вскоре уже щеголяла в облегающих нарядах, подчеркивающих ее похудевшую фигуру.

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И теперь при удобном случае Ани Лорак хвастается стройностью и изяществом своей талии. На этот раз красотка снова нарядилась в одежду, которая выгодно подчеркивает ее точеные формы. Она выбрала черный облегающий комплект, состоящий из кроп-топа с лифом под грудью и легинсов, очерчивающих ее рельефные бедра.

Лорак прогулялась по набережной итальянского озера Комо, утеплившись в стеганую жилетку ультрамодного зеленого цвета.

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