Вечер в Грязи у телевизора: Лиза Галкина в лимонном костюмчике смотрела кино с мамой Аллой в гостиной

А Гарри с аппетитом жевал хлеб, запивая его чаем.

В Stories микроблога шоумен Максим Галкин поделился свежими кадрами, подловив восьмилетних двойняшек за просмотром телевизора. Компанию Гарри и Лизе составила их именитая мама. Голос Аллы Борисовны был слышен за кадром, когда она беседовала с сынишкой. Гарри очень интересовал момент с диетой. Так, братик Лизы задался вопросом: как некоторым удается совсем отказаться от хлеба?

Потом Максим Галкин повернул камеру смартфона на дочку. Елизавета блеснула шикарным лимонным костюмом с лампасами на брючках. В семье Аллы Пугачевой растет маленькая модница. Лизе нравится смотреть кино в компании мамы.

«Как отказаться от хлеба? Я итак хлеб полезный ем! Без глютена и дрожжей!! И от него еще надо полностью отказаться??» — удивлялся Гарри. «Конечно!!» — пошутил Максим в беседе с сынишкой. «На ночь??» — удивилась Алла Пугачева, наблюдая за тем, как Гарри с аппетитом ел хлебушек. «Мама, ну зачем ты?? Он без дрожжей, полезный! Хлеб без дрождя!» — гордо подметил сын Максима. «Без дрождя??» — засмеялся шоумен.

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