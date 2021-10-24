Вечер в Грязи у телевизора: Лиза Галкина в лимонном костюмчике смотрела кино с мамой Аллой в гостиной

В Stories микроблога шоумен Максим Галкин поделился свежими кадрами, подловив восьмилетних двойняшек за просмотром телевизора. Компанию Гарри и Лизе составила их именитая мама. Голос Аллы Борисовны был слышен за кадром, когда она беседовала с сынишкой. Гарри очень интересовал момент с диетой. Так, братик Лизы задался вопросом: как некоторым удается совсем отказаться от хлеба?
Потом Максим Галкин повернул камеру смартфона на дочку. Елизавета блеснула шикарным лимонным костюмом с лампасами на брючках. В семье Аллы Пугачевой растет маленькая модница. Лизе нравится смотреть кино в компании мамы.
«Как отказаться от хлеба? Я итак хлеб полезный ем! Без глютена и дрожжей!! И от него еще надо полностью отказаться??» — удивлялся Гарри.
«Конечно!!» — пошутил Максим в беседе с сынишкой.
«На ночь??» — удивилась Алла Пугачева, наблюдая за тем, как Гарри с аппетитом ел хлебушек.
«Мама, ну зачем ты?? Он без дрожжей, полезный! Хлеб без дрождя!» — гордо подметил сын Максима.
«Без дрождя??» — засмеялся шоумен.
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