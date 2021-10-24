Аппетитная: располневшая Альбина Джанабаева засветила сочные бедра во время отдыха на море

Экс-солистка «ВИАГры» не стесняется своих изменившихся после третьей беременности и родов форм.

Бывшая солистка группы «ВИАГра» Альбина Джанабаева – трижды мама. Ее третий по счету совместный с Валерием Меладзе ребенок – дочка Агата – появилась на свет в апреле этого года.

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Малышке уже шесть месяцев, а Альбина Джанабаева пока не смогла вернуться в добеременную форму. Звезда часто демонстрирует, что довольно заметно прибавила в весе во время ожидания третьего ребенка.

Но судя по всему, новые формы вполне устраивают Альбину Джанабаеву. Звездная мама не испытывает ни комплексов, ни дискомфорта по этому поводу.

Сейчас Альбина Джанабаева с дочкой Агатой и старшим сыном Костей находится на отдыхе на побережье одного из теплых морей. Здесь звезда смело обнажается, щеголяя в купальниках.

На этот раз Альбина Джанабаева засветила полноватые сочные бедра, поделившись кадрами, на которых вместе с сыном поднимается над морем на парашюте, а затем опускается. В момент приземления камера крупным планом показала соблазнительные формы экс-солистки «ВИАГры».

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